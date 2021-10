POL-HRO: Angriff auf Polizeibeamte in Wismar

Wismar (ots) -



Am 10.10.2021 wurde dem Polizeihauptrevier Wismar um 13:22 Uhr eine

männliche Person in den Gärten der Kleingartenanlage "Am Wall Süd" in

Wismar gemeldet. Als der Mann die Hinweisgeberin bemerkte, flüchtete

dieser. Eine eingesetzte Polizeistreife konnte den Deutschen in der

Nähe stellen. Während der polizeilichen Maßnahmen schlug der

35-Jährige unvermittelt auf die beiden Polizeibeamten ein und biss

einem der Beamten in die Hand. Auch nach dem Eintreffen weiterer

Beamter leistete er weiter Widerstand, so dass neben einfacher

körperlicher Gewalt auch das Reizstoffsprühgerät eingesetzt werden

musste. So konnte der Tatverdächtige gefesselt und vorläufig

festgenommen werden.

Durch den Angriff wurden zwei Beamte und der Tatverdächtige verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch vor Ort aufgenommen.



Mattis Erdenberger

Polizeikommissar

Polizeihauptrevier Wismar



