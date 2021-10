POL-GÜ: Feuerwerk getestet

Güstrow (ots) -



Am Samstagnachmittag wurde die Polizei in die Nähe von Bülow gerufen, weil Anwohner mehrere Knallgeräusche vernommen hatten und auch Pyrotechnik abgefeuert wurde.

Vor Ort stellten die Beamten dann einen 42-jährigen Mann aus Güstrow fest welcher angab, Pyrotechnik für Sylvester getestet zu haben. Allerdings wiesen Patronenhülsen darauf hin, dass auch Schreckschussmunition verschossen wurde. In der weiteren Folge zeigte sich der Mann wenig kooperativ, als es um die freiwillige Herausgabe der Munition und Waffe ging.

Letztendlich konnte die Waffe nebst Munition beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet, er ist nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins.



i. A.



Detlef Uhl



Polizeihauptkommissar



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell