POL-NB: Verdacht der schweren Brandstiftung im Klinikum Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 10.10.2021 gegen 06:00 Uhr kam es in Neubrandenburg auf der Station "H 11" des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums zu einer Brandstiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Stationsschwester Brandgeruch sowie eine starke Rauchentwicklung auf einem Flur der Station und alarmierte daraufhin umgehend die Berufsfeuerwehr der Stadt Neubrandenburg. Zum Einsatz kamen 15 Kameraden der Berufsfeuerwehr, 6 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Oststadt und 2 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Innenstadt. Diese befanden sich mit 4 Löschfahrzeugen vor Ort und konnten das Feuer sehr schnell löschen. Nach den Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass ein Handtuchspender in einem Gemeinschaftsbad auf der Station in Brand gesetzt worden war. Durch die starke Hitzeentwicklung entzündete sich in der weiteren Folge ein großer Teil der Deckenverkleidung. Alle 21 Patienten auf der Station mussten evakuiert und anschließend auf anderen Stationen untergebracht werden. Von diesen wurden niemand verletz. Zwei anwesende Stationsschwestern mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt werden. Der Gesamte Bereich der Station wurde durch das Feuer derart verrußt, dass diese bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar sind. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,-EUR.

Durch die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnte ein 44-jähriger deutscher Patient der Station als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



