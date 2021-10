POL-HRO: Radfahrer nach Unfall verstorben

Neustadt-Glewe (ots) -



Am Samstag kam es in Neustadt-Glewe zu einem Verkehrsunfall, bei dem

ein 79-jähriger Radfahrer mit einem PKW zusammenstieß und in der

weiteren Folge verstarb. Als der PKW an einer Einmündung abbiegen

wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem ihm auf dem Gehweg

entgegenkommenden Radfahrer. Der Radfahrer zog sich durch den

Aufprall schwere Kopfverletzungen zu und wurde ins Krankenhaus nach

Schwerin verbracht. Dort erlag er wenige Stunden später seinen

Verletzungen.



