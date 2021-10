POL-HRO: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Schwerin (ots) -



Nach einem Einbruch in ein Bürogebäude am Großen Moor in Schwerin ist

am späten Samstagabend ein Täter auf frischer Tat gestellt und

anschließend vorläufig festgenommen worden. Der 32 Jahre alte

Deutsche hatte sich zuvor gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten

eines Mehrfamilienhauses verschafft und dieses nach Wertgegenständen

durchsucht. Dabei wurde er von einem aufmerksamen Hausbewohner

beobacht, welcher unmittelbar den Notruf der Polizei wählte. Beim

Eintreffen der Polizeikräfte, verließ der stark alkoholisierte Täter

gerade das Haus und versuchte fußläufig zu fliehen. Nach einer kurzen

Verfolgung konnte er durch die Polizeikräfte gestellt und

festgenommen werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



