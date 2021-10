POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 64-jährigem Mann

Plau am See (ots) -



Der 64-jährige Mann aus dem Kreis Plau am See ist wohlbehalten wieder

angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und

den Medien für die Mithilfe.



Im Falle der Übernahme des Bildes und persönlicher Daten des

Vermissten aus unserer Pressemeldung auf eigene Portale, wird

gebeten, diese wieder zu löschen.



