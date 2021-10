POL-HRO: Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden auf der B105 zwischen Bentwisch und Mönchhagen

Rostock (ots) -



Am Samstag, dem 09.10.2021 gegen 14:25 Uhr, kam es auf der B105 zwischen den Ortschaften Bentwisch und Mönchhagen (Landkreis Rostock) zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.



Eine 48-jährige Opel Fahrerin befuhr die B105 aus Richtung Bentwisch kommend in Fahrtrichtung Mönchhagen. Aufgrund von Stauerscheinungen musste die vor ihr fahrende 68-jährige Dresdnerin verkehrsbedingt halten. Die 48-jährige Pritzwalkerin bemerkte dies zu spät und fuhr in der Folge auf den stehenden VW Passat auf.



Beide Kraftfahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B105 musste zeitweise halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 13.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.



PHK Robert Heinrich



Polizeirevier Sanitz



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell