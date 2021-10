POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall auf der B 197 bei Sarnow (LK VG) getötet

Anklam (ots) -



Auf der B 197 bei Sarnow kam es am 09.10.2021, gegen 19.00 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein 84-jähriger Mann mit seinem PKW Mercedes mit zwei Radfahrern, die unbeleuchtet in dieselbe Richtung fuhren. Dabei wurde ein 48-jähriger Radfahrer getötet und sein 44-jähriger Bruder schwer verletzt. Es besteht der Verdacht, dass beide Radfahrer erheblich alkoholisiert waren. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft kam ein Gutachter der DEKRA zur erweiterten Spurensuche zum Einsatz. An den Fahrrädern und dem PKW Mercedes entstand Sachschaden von etwa 10.200 EUR. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



