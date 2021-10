POL-NB: Zwei Motorradunfälle an derselben Stelle

Grimmen (ots) -



Am 09.10.2021 gegen 14:00 Uhr kam es auf der L 19 Höhe Tribsees zu zwei Verkehrsunfällen mit drei verletzten Personen.

Zwei Motorräder der Marke Harley-Davidson befuhren die L 19 aus Richtung Grimmen in Richtung Tribsees. Höhe der Unfallstelle beabsichtigten beide Motorräder einen vorausfahrenden Traktor zu überholen. Das erste Motorrad mit dem 67-jährigen Fahrzeugführer setzte zum Überholvorgang an, brach diesen jedoch wegen Gegenverkehr ab und scherte hinter dem Traktor ein. Das zweite Motorrad mit dem 55-jährigen Fahrzeugführer und seiner 52-jährigen Ehefrau auf dem Sozius, wollte ebenfalls den Traktor überholen. Auch dieser brach den Überholvorgang wegen Gegenverkehr ab, bremste und stürzte hierbei auf der Fahrbahn. Sowohl der Fahrer als auch die Mitfahrerin verletzten sich an den Beinen. Dies nahm der 1. Motorradfahrer wahr, hielt am Fahrbahnrand an und kippte mit seinem Motorrad um. Hierbei verletzte sich dieser Motorradfahrer ebenfalls an den Beinen. An seinem Motorrad entstand kein sichtbarer Sachschaden.

Am anderen Motorrad entstand ein Sachschaden von 3000 EUR. Der 55-jährige Harley-Fahrer und seine Ehefrau wurden durch den RTW ins KH Bartmannshagen verbracht. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



