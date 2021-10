POL-HRO: Aufbrüche von Zigarettenautomaten

Rostock (ots) -



Am Samstagmorgen, den 09.10.2021, hat die Rostocker Polizei vier

Tatverdächtige zeitweise in Gewahrsam genommen, die zuvor versucht

hatten, zwei Zigarettenautomaten im Rostocker Stadtgebiet

aufzubrechen.



Zunächst bemerkte eine Zeugin in der Rostocker Südstadt drei

männliche Täter, welche kurz nach 03:00 Uhr versuchten, den dortigen

Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Polizeikräfte konnten die Täter nach

kurzer Flucht zu Fuß im Nahbereich stellen und in Gewahrsam nehmen.

Gegen 04:00 Uhr beobachtet eine weitere Zeugin drei Täter im

Hansaviertel, die ebenfalls versuchten, den dortigen

Zigarettenautomaten aufzubrechen. Bei der umgehend eingeleiteten

Fahndung wurde ein Tatverdächtiger festgestellt und ebenfalls in

Gewahrsam genommen. Bei den Fahndungsmaßnahmen kam auch ein

Fährtenhund zum Einsatz.



Der Kriminaldauerdienst Rostock war anschließend an beiden Tatorten

zur Spurensicherung vor Ort. Des Weiteren wurden die vier georgischen

Täter erkennungsdienstlich behandelt.



Gegen die vier Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen

schweren Bandendiebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurden alle Tatverdächtigen aus dem

polizeilichen Gewahrsam entlassen.



Marcus Semler

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen



