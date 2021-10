POL-NB: Kradfahrer bei Verkehrsunfall in Neustrelitz schwer verletzt

Neustrelitz (ots) -



Am 08.10.2021 um 16:50 Uhr ereignete sich in Neustrelitz auf der Strelitzer Chaussee ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad, wobei der Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 23-jährige Kradfahrer befuhr zur Unfallzeit die Strelitzer Chaussee a. R. Zentrum i. R. Strelitz Alt, als eine 88-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von einer Seitenstraße nach links i. R. Stadtzentrum auf die Strelitzer Chaussee unter Missachtung der Vorfahrt einbog. Der Kradfahrer versuchte dem PKW auszuweichen, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern. Er kam dann mit schweren Beinverletzungen in das Krankenhaus Neustrelitz. An beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000,- EUR. Die PKW-Führerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten alle vier Fahrspuren der Strelitzer Chaussee kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Eine Spezialfirma wurde mit der Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe beauftragt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



