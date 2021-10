POL-NB: Einbruch mit erheblichem Stehlschaden - Zeugen gesucht

17111 Kletzin (ots) -



Am gestrigen Morgen wurde der Polizei in Demmin ein schadensträchtiger Einbruch in einen Baumaschinenhandel in 17111 Kletzin gemeldet.



Den ersten Ermittlungen zur Folge befuhren bislang unbekannte Täter mit einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug in der Zeit vom 06.10.2021, 16:00 Uhr bis 07.10.2021, 07:00 Uhr widerrechtlich das umfriedete Gelände in der Dorfstraße, verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Werkstatthalle und entwendeten aus dieser mehrere hochwertige Schweißgeräte, Trennschleifer, Mobile Werkstattwagen sowie diverse Mess- und Eichgeräte. Der Schaden wird zunächst mit mind. 60.000 EUR beziffert.



Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass es zum einen in der Tatnacht gegen 01:45 Uhr und zum anderen in der Nacht vom 29.09.2021 zum 01.10.2021 zu jeweils einer Alarmauslösung kam. Verantwortliche des Unternehmens überprüften daraufhin das Firmengelände, stellten jedoch keinen Einbruch fest.



Zur Spurensuche und -sicherung waren Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg am Tatort im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin geführt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer zur Tatzeit und insbesondere zu den angegebenen Zeiten der Alarmauslösungen in Kletzin auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, andere sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998 - 254 224 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



