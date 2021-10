POL-ANK: Alleinunfall eines Ackerschleppers samt Anhänger auf der B197 bei Anklam

Anklam (ots) -



Heute Vormittag (08. Oktober 2021, gegen 07:15 Uhr) ereignete sich auf der Bundesstraße 197 in Anklam ein Alleinunfall eines Ackerschleppers, dessen landwirtschaftlicher Anhänger beim Befahren einer Kurve umkippte.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr de 60-jährige deutsche Fahrer des Traktors die B109 Ortsumgehung Anklam und bog von dort auf die B197, Friedländer Straße in Richtung Ortseingang Anklam, ab. Beim Abbiegevorgang nach rechts kam es zu einem technischen Defekt am Anhänger des Ackerschleppers, dieser kippte in der Folge der Fahrtbewegung nach links um und kam auf der Seite zum Liegen.



Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 75.000 Euro am umgekippten Anhänger. Die Bundesstraße 197 musste für die Dauer von ca. einer Stunde halbseitig gesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen konnte den verunfallten Anhänger bergen und die Feuerwehr nahm die ausgelaufen Betriebsstoffe auf der Fahrbahn auf und säuberte diese.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell