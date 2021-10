POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 96 zwischen Rambin und Samtens (LK Vorpommern-Rügen)

AVPR Grimmen (ots) -



Am 07.10.21, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich auf der Insel Rügen ein

schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein

54-Jähriger mit seinem PKW Audi Q5 die B 96 aus Richtung Bergen

kommend in Richtung Stralsund. Aus bislang ungeklärter Ursache kam

dieser plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort

mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen PKW Toyota und in der

weiteren Folge mit einem zweiten entgegenkommenden PKW Audi A6. Bei

dem Unfall wurden alle sechs Insassen der beteiligten Fahrzeuge

schwer verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei Insassen

des Audi Q5 und die 49-jährige Fahrerin des Toyota in ihren

Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr aus diesen befreit werden. Die Fahrerin des

Toyota und ein 80-jähriger Mitfahrer im Audi Q5 wurden mittels

Rettungshubschrauber in Kliniken nach Greifswald und Rostock

geflogen. Der Fahrer des Audi Q5, seine 56- und 78-jährige

Mitfahrerinnen und der 37-jährige Fahrer des Audi A6 wurden mittels

Rettungswagen in umliegenden Kliniken eingeliefert. Einige Stunden

später teilte das Klinikum Rostock mit, dass der dort eingelieferte

80-jährige Unfallbeteiligte seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Zur Untersuchung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter der

DEKRA hinzugezogen. Neben vier Funkstreifenwagen aus Grimmen,

Stralsund und Bergen waren vier Rettungswagen, zwei Notärzte, zwei

Rettungshubschrauber und 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren

Rambin, Altefähr, Samtens und Bergen im Einsatz. Während der

Unfallaufnahme musste die B 96 für etwa 4,5 Stunden teilweise voll

gesperrt werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt.





