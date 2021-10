POL-NB: Zeugen nach Fahrzeugbrand in Altstrelitz gesucht

Neustrelitz (ots) -



Am gestrigen 06.10.2021 wurde die Polizei Neustrelitz wegen eines brennenden PKW zum Einsatz gerufen.



Hinweisgeber vernahmen gegen 23:30 Uhr einen lauten Knall im Bereich des Jahnsportplatzes in Neustrelitz, entdeckten daraufhin das brennende Fahrzeug in der Wilhelm-Stolte-Straße und verständigten in der Folge über den Notruf die Polizei. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Altstrelitz zur Brandbekämpfung im Einsatz. Bei dem ausgebrannten Pkw handelt es sich um einen 17 Jahre alten Renault Megane.



Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg führten am Tatort die Spurensicherung durch. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Im diesem Zusammenhang wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Pkw-Brand auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981-258 224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



