POL-NB: Nachmeldung zum Brand eines Wohnhauses in 17139 Gielow

17139 Gielow (ots) -



Wie bereits berichtet (siehe unten angefügte Pressemitteilung) kam es am 05.10.2021 gegen 03:20 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in 17139 Gielow. Nach den ersten Ermittlungen konnte keine abschließende Angabe zur Brandursache getätigt werden, so dass die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg den Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet hat.



Im Ergebnis der Untersuchung des Brandursachenermittlers am gestrigen 06.10.2021 kann gesagt werden, dass der Brand nicht durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.



Pressemitteilung vom 05.10.2021: Brand eines Wohnhauses in 17139 Gielow (Landkreis MSE)

Malchin (ots)



Zeugen meldeten am 05.10.2021, 03.17 Uhr über Polizeinotruf, dass ein Wohnhaus in 17139 Gielow, Tannenstraße lichterloh brennt. Die alarmierten Feuerwehren Gielow und Malchin begannen schnell mit den Löscharbeiten. Zuvor hatten die drei Bewohner im Alter von 15, 61 und 64 Jahren das Haus unverletzt verlassen. Sie wurden vor Ort durch einen Notarzt untersucht und kamen dann bei Verwandten unter. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unbekannt, da die Löscharbeiten gegenwärtig andauern. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernimmt die Ermittlungen am Brandort.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell