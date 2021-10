LWSPA M-V: Fischsterben

Details anzeigen Fischsterben Fischsterben

Am heutigen Tag, gegen 11:00 Uhr, erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast von der Fischereiaufsicht die Mitteilung, dass es an einer wasserbaulichen Anlage an der "Groote Beek", dem Verbindungsgraben zwischen Achterwasser und Schmollensee, zu einem massiven Fischsterben gekommen ist. Der Hauptfundort der verendeten Fische wurde im Grabenbereich auf der Achterwasser-Seite festgestellt. Nach Einschätzung der vor Ort ermittelnden Beamten handelt es sich um mehrere tausend Fischkadaver, überwiegend Jungfische der Art Zander und Barsch. Im Zuge der Ermittlungen wurden Gewässerproben genommen sowie Fischkadaver für spätere Untersuchungen entnommen. Die zuständige untere Wasserbehörde sowie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Vorpommern Greifswald wurden verständigt. Im Zusammenhang mit einer diesbezüglich möglichen Gewässerverunreinigung ermittelt die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast.



Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast EPHK Mattutat



