POL-LWL: Traktoranhänger umgekippt

Eldena (ots) -



Auf der K41 zwischen Grebs und Karenz ist am Dienstagnachmittag ein mit Maissilage beladener Traktoranhänger umgekippt. Nach ersten Erkenntnissen wich der Traktorfahrer, auf schmaler Straße, dem Gegenverkehr aus und kam mit seinem Gespann auf den unbefestigten Seitenstreifen. Infolgedessen kippte der mit Maissilage beladene Anhänger um. Der Traktor blieb dabei stehen und der Fahrer konnte unverletzt sein Fahrzeug verlassen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 60.000EUR. Aufgrund von Bergungsarbeiten, kann es in den nächsten Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell