POL-SN: Vielzahl von Einbrüchen beschäftigt Schweriner Polizei

Am Montagmorgen wurden der Polizei Schwerin diverse Einbrüche gemeldet.



Die Einbrüche fanden in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen statt.

Die Geschädigten meldeten sich nach dem Wochenende bei der Polizei, sodass die Schweriner Beamten am gestrigen Tage eine Vielzahl an Tatorten zu begutachten hatte.



Von den Einbrüchen war das gesamte Stadtgebiet Schwerin betroffen.



Insgesamt zehn Gartenlauben in den Kleingartenanlagen "Am Lankower See" und der Anlage "Ziegelhof e.V." wurden angegriffen, mehrere Baucontainer aufgebrochen und in einen Sportverein wurde versucht einzudringen.

Der größte Sachschaden entstand am Margaretenhof. Hier drangen unbekannte Täter über das Dach des Einkaufsmarktes in das Schuhcenter ein und entwendeten diverse Artikel und Bargeld. Der Schaden lässt sich hier auf eine vierstellige Summe beziffern.



Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt nun in allen Fällen.



Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es wieder vermehrt zu Einbruchdiebstählen. Wir bitten daher die Bevölkerung, verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen.



Mögliche weitere Geschädigte der Einbrüche vom Wochenende werden zudem angehalten sich bei der Polizei zu melden.

Auch sämtliche weiteren sachdienlichen Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Schwerin unter 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



