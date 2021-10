POL-NB: Diebstahl eines Wohnmobils in Stralsund

Stralsund (ots) -



In den heutigen frühen Morgenstunden wurde der Diebstahl eines Wohnmobils in Stralsund festgestellt.



Der deutsche Nutzer hatte den Fiat Ducato mit Knaus Aufbau am gestrigen Abend, gegen 23:30 Uhr, letztmalig gesehen. Am heutigen Morgen, gegen 04:40 Uhr, stellte er den Diebstahl fest.



Das graue Wohnmobil stand auf dem Parkplatz zwischen Jakob-Kaiser-Str. und Grünhufer Bogen. Das Fahrzeug mit Balinger Kennzeichen (BL) hat einen Wert von etwa 60.000 Euro.

Auffällig am Wohnmobil ist ein Schriftzug, welcher vorne und am Heck aufgebracht ist: "URSULA".



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell