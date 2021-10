POL-NB: Brand eines Wohnhauses in 17139 Gielow (Landkreis MSE)

Malchin (ots) -



Zeugen meldeten am 05.10.2021, 03.17 Uhr über Polizeinotruf, dass ein Wohnhaus in 17139 Gielow, Tannenstraße lichterloh brennt. Die alarmierten Feuerwehren Gielow und Malchin begannen schnell mit den Löscharbeiten. Zuvor hatten die drei Bewohner im Alter von 15, 61 und 64 Jahren das Haus unverletzt verlassen. Sie wurden vor Ort durch einen Notarzt untersucht und kamen dann bei Verwandten unter. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unbekannt, da die Löscharbeiten gegenwärtig andauern. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernimmt die Ermittlungen am Brandort.



