POL-NB: Einbrecher verursacht erheblichen Sachschaden und wird gestellt

Am 03.10.2021 gegen 03:00 erhielten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg den Hinweis, dass es in einem Geschäft in der Stargarder Straße gegenwärtig zu einem Einbruch kommt

Die umgehend eingesetzten Beamten trafen am Tatort auf einem 31-jährigen Deutschen, der mit einer Handytaschenlampe und nur einem Schuh aus dem Geschäft kam. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der angetroffene Tatverdächtige gewaltsam Zugang zu dem Geschäft und verursachte in den Räumlichkeiten erhebliche Sachschäden, die derzeit mit ca. 10.000 EUR beziffert werden. Es wurden diverse technische Geräte und Mobiliar zerstört und umgeworfen.



Eine durchgeführte Atemalkoholmessung beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von 2,04 Promille. Darüber hinaus trug er leichte Verletzungen, wie Schürfwunden davon. In einem der verwüsteten Räume fanden die Beamten einen Schuh, dem sie den Tatverdächtigen zuordnen konnten.

Beamte des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird auch die Motivlage des Tatverdächtigen geprüft.



