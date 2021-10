POL-NB: Pkw in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots) -



In den Abendstunden des 03.10.2021 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu einem brennenden PKW in die Ziolkowskistraße in Neubrandenburg gerufen.



Vor Ort eingetroffen, waren die Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg bereits abgeschlossen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde das Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt. Es handelt sich hierbei um einen Opel Corsa des Baujahres 1992, der seit geraumer Zeit auf einem Parkplatz einer Bäckerei in o.g. Straße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer am 03.10.2021 gegen 21:45 Uhr in der Ziolkowskistraße auffällige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell