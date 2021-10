POL-SN: Zeugenaufruf nach Straftaten im Zenit Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 03.10.2021 gegen 00:55 Uhr kam es zunächst im Club zu einer tätlichen Auseinandersetzung im Bereich der Herrentoilette mit einer verletzten Person und später gegen 05:15 Uhr vor dem Club zu einer weiteren Auseinandersetzung mit drei verletzten Personen.

Das Kriminalkommissariat hat zu beiden Sachverhalten die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen um Mithilfe zur Aufklärung der Sachverhalte.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Tel.-Nr.: 0385 5180-2224 und -1560, die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Dienststelle entgegen.



