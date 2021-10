POL-LWL: Kleintransporter mit Fahrrädern gestoppt

Bandenitz/Stolpe (ots) -



Die Polizei hat am späten Freitagabend auf der BAB 24 bei Bandenitz einen mit 25 Fahrrädern beladenen Kleintransporter gestoppt. Die Polizei geht davon aus, dass die aufgefundenen Fahrräder aus Diebstahlshandlungen stammen. Zwei Fahrräder konnten bereits Straftaten aus Schleswig- Holstein und Niedersachsen zugeordnet werden. Die Kriminalpolizei untersucht derzeit die sichergestellten Fahrräder und vermutet, dass diese ins Ausland gebracht werden sollten. Es handelt sich teilweise um hochwertige Markenfahrräder sowie um E-Bikes verschiedener Hersteller. Der Gesamtwert der sichergestellten Fahrräder ist noch nicht bekannt. Ein erster Schätzwert beläuft sich derzeit auf über 10.000 Euro.



Die Polizei hatte den in Richtung Berlin fahrenden Kleintransporter kurz nach 23 Uhr gestoppt und ihn auf dem Parkplatz "Schremheide" überprüft. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten dann den fest, dass der Transporter bis unter das Fahrzeugdach mit Fahrrädern beladen war. Die Überprüfung der Herkunft beschlagnahmten Fahrräder dauert noch an. Parallel dazu wird gegen den 55-jährigen aus Polen stammenden Fahrer wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.



