POL-HRO: Brennender PKW sorgte für erheblichen Rückstau

Am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr musste die A20 zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Schönberg in Richtung Lübeck voll gesperrt werden. Der 30jährige Fahrzeugführers eines Mercedes bemerkte er plötzlich einen Brand im Motorraum, hielt an und konnte den PKW unverletzt verlassen. Für die Löscharbeiten musste darauf die Sperrung durchgeführt werden.



Gegen 10:00 Uhr war das Fahrzeug gelöscht. Derzeit wird der Verkehr noch einspurig an der Schadensstelle vorbeigeführt. Die Bergung des PKW und die Räumarbeiten dauern noch an. Zur Ermittlung der Brandursache wird der PKW sichergestellt.



Zwischenzeitlich bildete sich ein Stau von ca. 8 km bis zur Anschlussstelle Grevesmühlen.



