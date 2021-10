POL-NB: Diebstahl eines Motorrades in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen Vormittag wurde polizeilich bekannt, dass es in

Neubrandenburg, Parkstraße, zum Diebstahl eines Motorrades gekommen

ist. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 02.10.2021,

16:00 Uhr, zum 03.10.2021, 09:00 Uhr, eine beigefarbene Yamaha XVS650

vom Parkplatz an der Stadthalle. Das Krad hat das amtliche

Kennzeichen NB-MO 22. Der Wert der entwendeten Yamaha wird auf ca.

3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/5582-5224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.







Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell