POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der B109

Am 02.10.2021 kam es gegen 13:50 Uhr auf der B109 auf Höhe der Autobahnmeisterei Süderholz zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Ein 83jähriger Rostocker bog mit seinen Hyundai von der A20 auf die B109 in Richtung Greifswald ein. Nach ca. 500 m kam er, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen einen Straßenbaum und rutschte mit seinem Fahrzeug dann in den Straßengraben. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit einem RTW in die Uniklinik nach Greifswald zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.



Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.



