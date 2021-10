POL-NB: Audi verunglückt auf der BAB 11

Penkun (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 02. Oktober ereignete sich auf der BAB 11 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein PKW Audi befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Polen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW zwischen der Anschlussstelle Penkun und der Bundesgrenze nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte in der Nebenanlage. Der 26-jährige Fahrzeugführer und die 24-jährige Beifahrerin (beides polnische Staatsangehörige) wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter der DEKRA eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei vorgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000EUR geschätzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme war die BAB 11 in Fahrtrichtung Polen für ca. eine Stunde voll gesperrt.



