POL-HRO: Parkplatz nach Rohrbruch unterspült

Gegen 06:50 Uhr kam es zu einem Wasserrohrbruch unter einem Parkplatz in der Rigaer Straße in Lütten-Klein. Mehrere PKW mussten aus dem Gefahrenbereich entfernt werden, da der Parkplatz unterspült wurde.



Im Zuge der Räumungsarbeiten brach ein PKW in den Boden ein. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.



Die Firma Nordwasser ist vor Ort und hat bereits mit den Reparaturarbeiten begonnen. Einschränkungen der Wasserversorgungen können aktuell nicht ausgeschlossen werden.



