POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 01.10.2021 gegen 22.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Gellendin und Anklam. Nach ersten Erkenntnissen kam der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem VW Golf nach links von Fahrbahn ab.

Laut Aussagen des Fahrzeugführers und seines 22-jährigen deutschen Beifahrers habe der Fahrer versucht, Wildtieren auszuweichen, die sich auf der Fahrbahn befunden haben.

Beide Insassen wurden verletzt ins Klinikum Anklam verbracht, sie erlitten Schnittverletzungen und Prellungen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Wert von ca. 5.000 Euro.



