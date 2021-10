POL-LWL: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Crivitz (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 321 bei Crivitz sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Beide Autos stießen an der Einmündung zur B 392 zusammen, wobei ein 55-jähriger deutscher Autofahrer schwere Verletzungen erlitt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 32-jährige deutsche Autofahrerin des zweiten Pkw wurde hierbei leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Im weiteren Verlauf des Unfalls stieß der Pkw des 55-Jährigen mit einem an der Einmündung stehenden Pkw zusammen, dessen 57-jähriger Fahrer unverletzt blieb. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die 32-Jährige die Vorfahrt an der Einmündung missachtet hat. Jedoch dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an. Hierzu wurde auch ein technischer Sachverständiger hinzugezogen. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 321 in Höhe der Unfallstelle vollgesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell