POL-NB: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern weniger dramatisch als gemeldet

Malchin (ots) -



Am 30.09.2021 wurde dem Polizeirevier Malchin gegen 22 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Markt von Malchin gemeldet. Hierbei soll es nach Angaben des Hinweisgebers auch zum Einsatz von Messern gekommen sein. Durch den Dienstgruppenleiter wurden neben den verfügbaren Streifenwagen auch Rettungskräfte zu Einsatzort gerufen.



Wenigen Minuten nach Eingang der Meldung im Polizeirevier, trafen die ersten Beamten am Ereignisort ein und konnten teilweise Entwarnung geben. Auf dem Markt trafen sie auf zwei männliche, deutsche Staatsangehörige im Alter von 37 Jahren. Beide Personen sind sich bekannt und gerieten miteinander in Streit. Abgesehen von Schubsern kam es zwischen den Männern zu keiner ernsthaften Auseinandersetzung. Dennoch eröffnete die Polizei von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.



Messer wurden durch keinen der Beteiligten mitgeführt. Jedoch waren beide mit 1,33 bzw. 1,81 Promille nicht unerheblich alkoholisiert.



Beide Männer verließen getrennt voneinander den Ereignisort. An der Wohnanschrift eines Beteiligten wurde, mit dessen Zustimmung, vorsorglich ein Kampfmesser zur Abwehr weiterer Gefahren sichergestellt.



Die Aufklärung des Vorfalls hat die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin übernommen.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell