POL-GÜ: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B105 bei Bentwisch

Rövershagen (ots) -



In der Nacht vom 30.09.2021 zum 01.10.2021 ereignete sich gegen 02:00 Uhr auf der B105 ein tödlicher Verkehrsunfall.



Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der Fahrer eines Citroen Saxo mit überhöhter Geschwindigkeit einen LKW . Nach dem Überholvorgang kam der Pkw nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde der deutsche 19-jährige Fahrzeugführer herausgeschleudert und verstarb in der Folge noch an der Unfallstelle.



Die beiden deutschen 21- und 22-jährigen Mitfahrer wurden durch den Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung in die angrenzenden Krankenhäuser nach Rostock verbracht.



Vor Ort kam die Dekra zum Einsatz. Die Fahrbahn musste für vier Stunden voll gesperrt werden.



