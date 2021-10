POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Greifswald (ots) -



In den Nachmittagsstunden des 30.09. ereignete sich auf der B 109, Höhe Abfahrt Gladrow ein Verkehrsunfall mit nur leichtem Sachschaden. Infolgedessen kam es zu einem weiteren, folgenschweren Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.



Ein 35-jähriger Fahrer eines PKW Mitsubishi befuhr die B 109 aus Richtung Greifswald in Richtung Anklam. Er erkannte den Unfall und konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig stoppen. Eine nachfolgende 36-jährige Citroen-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Mitsubishi auf. Dieser wiederum kollidierte mit einem VW-Transporter, der am ersten Unfall beteiligt war.



Die Fahrerin des Citroens wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000EUR.

Die B 109 war im Zuge der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt.



Die am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell