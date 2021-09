POL-HRO: Leblose Person im Hafen von Grabow gefunden

Grabow (ots) -



Am 30.09.2021 gegen 15:45 Uhr wurde im Hafenbecken der Stadt Grabow

eine leblose männliche Person im Wasser treibend aufgefunden. Die

Umstände des Todes und die Identität der Person werden in einem

Todesermittlungsverfahren untersucht. Anhaltspunkte für ein

Verbrechen gibt es derzeit nicht.

Aufgrund der örtlichen Nähe zum Abgangsort des vermissten jungen

Mannes (siehe PM https://fcld.ly/vermisstgrabow) kann nicht

ausgeschlossen werden, dass es sich um den Gesuchten handelt. Die

Maßnahmen zur zweifelsfreien Identifizierung dauern noch an.



