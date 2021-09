POL-HRO: 69jähriger Rostocker Vermisst

Rostock (ots) -



Seit Mittwochmittag ist ein 69jähriger Rostocker vermisst, der zur Behandlung in der Universitätsklinik in Gehlsdorf weilte. Er bedarf dringend der medizinischen Behandlung.



Der Gesuchte ist 162 cm groß, von korpulenter Statur und trägt eine Glatze. Er ist mit einer dunkelblauen Jacke und einer weiten Jeanshose bekleidet.



Ein Bild des Gesuchten kann unserer Pressemeldung unter

https://t1p.de/63ude

entnommen werden.



Hinweise zum Aufenthaltsort können an das Polizeipräsidium Rostock Tel. 038208-888224 oder jede andere Dienststelle gerichtet werden.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



