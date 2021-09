POL-LWL: Hoher Schaden durch Diebstahl von Solarkomponenten

Zapel/Crivitz (ots) -



Bei einem Diebstahl auf dem Gelände einer Photovoltaikanlage nahe Zapel (Crivitz) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von über 100.000 Euro entstanden. In der Nacht zum Donnerstag hatten unbekannte Täter 31 hochwertige Elektroteile, sogenannte Wechselrichter, fachgerecht demontiert und dann gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge, handelt es sich um eine gezielte Tat. Die Kriminalpolizei, die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, sicherte Spuren am Tatort. Hinweise zu dieser Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.



