POL-LWL: Unfallfahrer stand unter Alkoholeinwirkung

Grabow (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zweier PKW in Grabow ist am Donnerstagmorgen ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, jedoch stellte die Polizei bei einem der beteiligten Autofahrer einen Atemalkoholwert von 0,67 Promille fest. Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ereignete sich in einem Kreisverkehr. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Vermutlich hatte der alkoholisierte Autofahrer versucht, den vorausfahrenden PKW im Kreisverkehr zu überholen. Gegen den betreffenden Fahrer ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell