POL-LWL: Abdeckplanen von drei Lastwagen aufgeschlitzt

Die Abdeckplanen von insgesamt drei LKW haben unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf dem Parkplatz "Schremheide" an der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Bandenitz aufgeschlitzt. Von der Ladefläche eines LKW stahlen die Täter anschließend 32 Staubsauger-Roboter, wobei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und versuchten Diebstahls. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Autobahnverkehrspolizeirevier in Stolpe (Tel. 038725/ 500) entgegen.



