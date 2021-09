POL-NB: Unfall mit schwerverletzter Person

Neubrandenburg (ots) -



Am 29.09.2021 kam es gegen 19:20 Uhr auf der K37 zwischen Monckeshof und Ihlenfeld zu einem Unfall mit Sach- und Personenschaden. Ein 40jähriger, deutscher Fahrzeugführer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Straßenbaum und überschlug sich in der weiteren Folge. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt durch die Rettungskräfte geborgen. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.100EUR.

Der Fahrzeugführer wurde in das Klinikum Neubrandenburg verbracht.



