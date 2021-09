POL-HRO: verirrter Pilzsammler nach Einsatz Polizeihubschrauber aufgefunden

Krakow am See (ots) -



Am 29.09.2021 ging gegen 20:00 Uhr in der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Rostock ein Notruf ein, dass sich der 83-jährige

Ehemann der Anruferin beim Pilze sammeln in einem Waldstück bei

Krakow am See verlaufen habe.



Ihr Ehemann habe über mehrere Stunden hinweg versucht, zurück zu

seinem PKW zu finden. Als letzten Ausweg rief er seine Ehefrau an,

welche daraufhin die Polizei kontaktierte.

Anfänglich war unklar wo genau sich der vermisste Pilzsammler

aufhielt, da der 83-jährige keine genauen Ortsangaben machen konnte

und es mittlerweile dunkel war.



Glücklicherweise konnte der Vermisste telefonisch kontaktiert werden.

In Zusammenarbeit mit der Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock

konnte der Standort des Mannes durch seine abgesetzen Notrufe

ermittelt und an die Polizeikräfte weitergegeben werden. Ein

eingesetzter Polizeihubschrauber flog darauf die besagte Stelle an

und konnte den Mann unweit des festgestellten Standortes im Wald

feststellen.



Im weiteren Verlauf konnten die Polizeikräfte am Boden durch die

Besatzung des Polizeihubschraubers zum 83-jährigen geführt werden. Am

Ende der Rettungsaktion konnte der Ehefrau die erlösende Nachricht

übermittelt werden, dass ihr Mann gefunden wurde und es ihm bis auf

eine leichte Unterkühlung gut geht.



Im Auftrag

Max Weiße

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell