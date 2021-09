POL-NB: Gemeinsame Großkontrolle auf der BAB 20

BAB 20/ PP Ravensmühle (ots) -



Am Nachmittag des heutigen 29.09.2021 wurde im Rahmen der Verkehrsüberwachung auf dem Parkplatz "Ravensmühle" der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin eine Großkontrolle zur Überwachung des Straßenverkehrs durchgeführt.



Neben den Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow und Unterstützungskräften der benachbarten Polizeiinspektionen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg beteiligten sich zudem Kräfte der Bundespolizei, des Hauptzollamtes Stralsund, der Bundeswehr und der KWP Stettin an der gemeinsamen Kontrolle. Technische Unterstützung leistete die Autobahnmeisterei Glienke.



Im Fokus der Kontrollen stand die Verkehrsüberwachung von Kraftfahrzeugen des Güter- und Personenverkehrs mit dem Ziel der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und der Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. In der Summe kontrollierten die Beamten 102 Fahrzeuge, davon 8 LKW, 72 PKW und 22 Kleintransporter.



Im Rahmen der Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ahndeten die eingesetzten Kräfte 14 Verstöße gegen das Überholverbot, 2 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht (Nichteinhaltung von Lenk- und Ruhezeiten) sowie 3 weitere Ordnungswidrigkeiten wegen des Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, abgelaufener Hauptuntersuchung und überschrittener Geschwindigkeit.



Darüber hinaus stellten die Beamten einen Fahrzeugführer eines Transporters ohne erforderliche Fahrerlaubnis fest. Nach der Überprüfung seiner Personaldokumente wurden zudem zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz aufgenommen. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen 23-jährigen tadschikischen Staatsbürger. Es folgten erkennungsdienstliche Maßnahmen durch die Kriminalpolizei. Die Ermittlungen dauern an.



