POL-NB: Zwei Zigarettenautomaten in der Region gestohlen

Röbel/Müritz (ots) -



In der Nacht des 29.09.2021 wurde die Polizei gegen 02:00 Uhr von einem Anwohner aus 17209 Sietow telefonisch über den Diebstahl eines Zigarettenautomaten informiert. Er berichtete den Beamten, dass sich zwei unbekannte Täter an dem Automaten in der Hafenstraße zu schaffen machten. Die sofort eingesetzten Polizisten aus Waren und Röbel konnten jedoch niemanden mehr im Nahbereich feststellen.



Im Verlauf des heutigen Vormittags wurde eine weitere Tat in 17213 Satow bekannt. Hier entwendeten ebenfalls noch unbekannte Täter den gesamten Zigarettenautomaten aus der Dorfstraße. Der mögliche Tatzeitraum konnte auf Mitternacht bis zum Feststellungszeitpunkt gegen 10:15 Uhr eingegrenzt werden.



In beiden Fällen kann eine Schadenshöhe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass beide Taten mit Hilfsmitteln begangen wurden.



Durch den Hinweisgeber wurden in Sietow zwei Personen mit einem älteren Kombi beobachtet, dessen Kennzeichenbeleuchtung und Auspuffanlage defekt sein soll.



Zur Sicherung der Spuren an den Tatorten kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Mit den weiterführenden Ermittlungen ist die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel beauftragt.



Hinweise auf die Täter werden durch das Polizeirevier in Röbel unter 039931/848224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell