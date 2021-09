POL-NB: Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Transporter

Demmin (ots) -



Am 27.09.2021 gegen 21:30 Uhr stellte der Eigentümer seinen beruflich genutzten VW Transporter in der Vorwerk Straße in Demmin ab. Als er am folgenden Morgen gegen 7:00 Uhr seine Tätigkeit wiederaufnehmen wollte, bemerkte er, dass das Fahrzeug von Unbekannten aufgebrochen wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde diverses Elektrikerwerkzeug entwendet. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls werden von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin übernommen. In diesem Zusammenhang werden alle, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/254224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



