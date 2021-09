POL-LWL: Zwei tote Wölfe an der Elbe entdeckt

Boizenburg/Horst (ots) -



Am Elbufer bei Boizenburg sind am Dienstag zwei tote Wölfe entdeckt worden. Naturschützer informierten die Polizei am Mittag über diesen Fund. Die toten Tiere wurden im Bereich des Elbabschnittes bei Horst angespült, sodass noch unklar ist, aus welchem Bereich sie stammen. Beide Jungtiere wiesen augenscheinlich Verletzungen auf, sodass von einer Fremdeinwirkung ausgegangen werden muss. Eine Sektion soll nun die genauen Todesumstände bzw. die Todesursache klären. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz auf. Ein sogenannter Wolfsbeauftragter wurde informiert.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell