POL-SN: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 69-jährigem Schweriner

Schwerin (ots) -



Die Fahndung nach dem 69-jährigen Schweriner vom 28.09.2021 02:59 Uhr ist beendet. Dank eines Bürgerhinweises wurde der Schweriner am heutigen Vormittag wohlbehalten in Ludwigslust angetroffen.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe.



Die Medien werden gebeten, alle im Zusammenhang mit

Fahndungsmaßnahmen veröffentlichten personenbezogenen Daten,

insbesondere der Lichtbilder, zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell