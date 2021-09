POL-HST: Alkoholisierter Fahrer landet im Gewahrsam

Stralsund (ots) -



In den Morgenstunden des heutigen Mittwoches, 29.09.2021, sorgte einen 25-jähriger Deutscher gleich mit einer Vielzahl von Verstößen für einen polizeilichen Einsatz.



Gegen 02:30 Uhr fuhr der aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammende Mann mit einem Quad der Marke Nitro auf dem Parkplatz am Strelapark. Nach jetzigen Erkenntnissen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.



Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei und die Versorgung der Verletzung durch eine Rettungswagenbesatzung stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch in der Atemluft des 25-Jährigen fest. Ein durchgeführter Test zeigte einen Wert von 1,80 Promille an. Weiterhin stellte sich heraus, dass das Quad weder versichert noch zugelassen ist und auch der Fahrer vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Aufgrund der Alkoholisierung wurde der Quadfahrer zur Entnahme und Sicherung einer Blutprobe in ein Krankenhaus gefahren. Diese Maßnahme verweigerte der Mann und wehrte sich gegen die mittlerweile sechs eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese.

Nachdem ein Arzt das Blut entnahm, wurde der Mann für den Rest der Nacht im Polizeihauptrevier Stralsund in Gewahrsam genommen.



Gegen den 25-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung aufgenommen.



