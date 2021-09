POL-NB: Zwei verletzte Radfahrer nach Kollision auf Radweg

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen Morgen ereignete sich auf dem Radweg der Weitiner Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, die infolge des Unfalls verletzt wurden. Die parallel zum Radweg verlaufende B 104 war zeitweise halbseitig gesperrt.



Gegen 06:55 Uhr befuhr ein 17-jähriger E-Bike-Fahrer den Radweg aus Richtung Rostocker Straße kommend, als er zwischen den Abzweigen der Y-Kreuzung und der Woggersiner Straße mit einem 44-jährigen Radfahrer kollidierte, der seinerseits stadteinwärts fuhr. Nach bisherigem Kenntnisstand verstieß einer der Beteiligten gegen das Rechtsfahrgebot, wodurch der Zusammenstoß verursacht wurde. Sowohl der 17-Jährige als auch der 44-Jährige wurden an der Unfallstelle von Rettungssanitätern versorgt. Der Jugendliche wurde stationär im Klinikum Neubrandenburg aufgenommen. Der Sachschaden wird mit 20 EUR beziffert.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell