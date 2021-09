POL-HWI: Verdacht des sexuellen Missbrauchs eines Kindes

Gadebusch (ots) -



Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt in einem Fall von mutmaßlichem sexuellen Missbrauch eines Kindes gegen einen Tatverdächtigen.



Der Fall, der sich in einer Gemeinde im Süden des Amtsbereiches Gadebusch ereignet haben soll, wurde der Gadebuscher Polizei in den frühen Abendstunden des gestrigen Tages bekannt. Beamte des Kriminaldauerdienstes haben vor Ort erste Ermittlungen aufgenommen.



Wir bitten um Verständnis, dass die Polizei aus Opferschutzgründen keine weiteren Angaben zum Vorfall machen kann.



In diesem Zusammenhang wird die Bevölkerung darum gebeten, von Posts und Diskussionen in den sozialen Medien abzusehen.



